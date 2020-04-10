東捷資訊客服平台需求增 3月營收成長近3%

（中央社記者吳家豪台北10日電）東元集團旗下資訊服務商東捷資訊今天公布2020年3月營收新台幣5856萬元，年增2.92%，主要受惠於客服平台需求上升；第1季營收4.27億元，較去年同期成長31.97%。

東捷資訊表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，各企業皆加速雲端布局腳步，其中客服中心在韓國爆發的大型群聚感染事件引起各界關注，使東捷資訊產品「全渠道雲端客服平台」逆勢看漲，可協助客服中心將最重要的紀錄與分析系統全數雲端化，目前已獲國際消費性產品大廠等公司陸續採用，帶動整體營收持續成長。

此外，受疫情影響，企業為降低群聚感染風險，陸續啟動異地上班、遠距開會等應變方式。東捷資訊協助企業導入團隊協作工具Microsoft Teams，提供視訊會議因應防疫。

法人表示，東捷資訊提供智慧工廠、智慧倉儲、視訊會議等整合性解決方案，在防疫期間持續穩健成長。由於民眾減少外出，導致上網消費諮詢客服需求不減反升，企業在兼顧防疫與拓展客服中心規模下，採用訂閱制的雲端客服平台機率將大幅提升，看好東捷資訊今年業績有機會再創新高。（編輯：趙蔚蘭）1090410