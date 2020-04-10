M17調整全球布局 聚焦台日美3大市場

（中央社記者吳家豪台北10日電）M17集團今天宣布，2020年將調整全球布局，加強台灣、日本、美國的市場擴增，並持續引進新人才、整併組織、調整產品、開發新客戶、調整財務結構等，預計近期推出新型態產品。

社交娛樂集團M17第一波調整從產品發展、運營團隊開始，第二波除持續進行運營團隊調整外，也重新思考資源整併，調整涵蓋M17集團所有公司與品牌，包括直播平台17 Media、HandsUP舉手電商、交友軟體Paktor及MeMe直播。

M17表示，運營團隊依照部門和個人績效，會進行合理的人數調整，有增加也有減少，預期增減後與現有團隊規模差距不大，集團現有品牌不會消失。近期將推出的新產品會與串流直播相關，從中發展出更多應用。

M17說明，從成立17 Media到成立M17集團快速發展的這5年，團隊從10人發展到今天全球800人。總裁小野裕史（Hirofumi Ono）今年初上任後，希望擴大優勢，2020年上半年是集團重大轉型年，最終目標打造一個精實運營全球化跨國企業，帶領公司擺脫新創公司經營方式，保留創新、快速、多元特性，加入全球企業經營思維。

M17也指出，集團具有台灣強大的工程開發能力團隊，未來將以平台思維打造，持續引入新人才、優化技術力。（編輯：蘇志宗）1090410