富邦媒B2C競爭優勢放大 今年獲利估增逾25%

（中央社記者吳家豪台北23日電）投顧法人表示，電商業者富邦媒B2C業務受惠於商品種類增加、送貨速度加快的競爭優勢，市場預估今年合併營收將年增24%，獲利將年增25.2%，每股盈餘約新台幣12.42元。

投顧法人分析，富邦媒在商品種類不斷增加、送貨速度越來越快的競爭優勢下，B2C（企業對消費者）營收在台灣線上購物市占率從2017年的15.8%提高到2019年的21.9%，已穩居台灣B2C營收之冠。預期在消費者購物習慣由線下轉到線上的情況下，富邦媒2020年到2023年B2C營收可維持年複合成長率25%，看好2023年B2C營收將達1110億元。

法人指出，富邦媒營收雖大幅成長，但營業利益率從2015年的4.13%降至2019年的3.2%，主因同期間B2C占營收比重由67%提高到88%，而B2C營收中的低毛利率3C商品比重也由2015年的28%增加到2019年的40%，導致整體毛利率及營業利益率逐年下降。

不過，法人認為富邦媒3C商品比重再提高空間有限，而較高毛利率的美妝保健及流行精品比重可維持在26%至28%，因此2019年毛利率9.2%和營業利益率3.2%應為谷底。市場預估富邦媒2020年合併營收將達643億元，年增24%；稅後盈餘將達17.4億元，年增25.2%；每股盈餘（EPS）可達12.42元。（編輯：蘇志宗）1090423