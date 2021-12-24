台股攻上萬八新高 張建一：趨勢向上還有表現機會

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）台股今天早盤突破萬八大關，加權指數最高至18039.85點、上漲93點，寫下歷史新高紀錄。台經院院長張建一直言，台灣經濟基本面確實比較強，只要國家基本面好，股市趨勢向上就有機會。

台股今天攻上萬八關卡，寫下歷史新高紀錄，張建一今天於台經院景氣動向記者會上指出，台股盤中創新高，這和許多分析師預期結果相符，從經濟基本面來講，台灣確實比較強，由新台幣匯率便可看出端倪，先前美元指數升破96，新台幣仍是亞洲最強貨幣。

張建一說明，台幣位居亞洲最強貨幣有兩大原因，一是台灣經濟好，幣值自然更值錢，二是過去很多資金外流，現在因為看好台灣經濟，都回來了，造成台幣升值幅度比預期還要大。

有鑑於台灣資金動能強勁，張建一進一步指出，台灣2022年經濟成長率可望超過4%，照此來看，「台股應該還是有機會」。

張建一表示，今年上市櫃公司獲利強勁成長，而且明年配息也會非常多，特別是表現亮眼的貨櫃三雄明年配息可以期待，「國家基本面好，趨勢向上有機會」。

至於台股可以登到多高，張建一表示，沒辦法像其他分析師一樣，直接說上看兩萬點，但台股基本面好，股價還是有表現機會。（編輯：張均懋）1101224