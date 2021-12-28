美科技股大漲 法人：台股創高後續看俏

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（中央社記者潘智義台北28日電）美股齊揚，道瓊工業指數大漲351.82點，費城半導體指數勁揚107.12點，適逢台灣半導體展開幕，法人認為，有利昨天才創新高的台股續漲。

美股標準普爾指數連2天收在歷史高點，標普指數上揚65.40點或1.38%，以4791.19點作收，再創歷史新高。道瓊工業指數大漲351.82點或0.98%，收在36302.38點。科技股那斯達克指數勁揚217.89點或1.39%，收15871.26點。費城半導體指數漲107.12點或2.72%，收4039.51點。

台股27日盤中一度衝上18099.78點，刷新歷史新高，勁揚138.14點，但隨後漲勢收斂，終場收在18048.94點，上漲87.3點，漲幅0.49%，成交值新台幣2364.46億元，加計盤後交易約2395.4億元。

益航27日在台灣證券交易所舉辦法人說明會中表示，對明年散裝航運市場有期待，不排除購買或承租新船加入營運；並看好土地開發前景，土城建案第3、4期預計明年第2季開賣。

長榮海運總經理謝惠全在台灣證券交易所重大訊息記者會後受訪時表示，維持今年8月法人說明會看法，全球海運塞港問題可能持續到明年中，由於運價上漲，第4季淡季不淡，許多海運業者第4季業績，或許比第3季旺季還旺。

汎德永業汽車召開董事會，通過台北士科BMW全功能展示暨服務中心投資案，擬斥資8.6億元，在北投士林科技園區（北士科）興建5000多坪的全新經銷據點，預計2024年第3季開幕啟用。

大立光董事會通過，原本上半年盈餘每股擬配發31元現金股利，因實施庫藏股而調整發放比率，每股發放金額微調至31.15元，除息交易日訂於111年1月12日。

台新投顧副總經理黃文清接受電話採訪表示，台股再創新高後，年底前都有機會續創新高，尤其有台灣半導體展加持，可看到科技股、半導體設備、耗材、化合物半導體股都有表現機會。

黃文清指出，由主流股半導體族群領軍，搭配其他產業股票輪動，多頭氣勢強勁，對於明年的變數都暫時先拋到一邊，留待後續再觀察。（編輯：趙蔚蘭）1101228