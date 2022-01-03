台灣2021年新車銷售44.98萬輛 創16年來次高

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）受到缺車及疫情影響，2021年12月台灣新車掛牌數4.03萬，年減11.42%，低於預期，全年累計新車銷售總數44.98萬輛，年減1.7%，創16年來次高紀錄；其中龍頭廠TOYOTA連續20年蟬聯銷量冠軍。

根據監理所資料，2021年12月新車掛牌數4萬307輛，月增1%、年減11.42%，低於原先預估的4.3萬輛；進口車在缺車影響下，12月占比進一步下滑至37.2%；累計2021年全年新車掛牌數44萬9854輛，較2020年45萬7453台衰退1.7%。

車商分析，去年12月整體車市受進口車缺晶片供車不足，尤其是豪華進口車領牌數銳減，而2020年同期有多台國產新車上市及政府舊換新補助即將到期，比較基期較高的情況下，導致單月新車銷售出現衰退。

展望1月，車商表示，在國內經濟、疫情狀況穩定下，加上各大品牌持續加碼推出販促活動刺激農曆年前買氣，預期1月市場將維持強勁；但是缺車因素仍未消除，全月總市場預估為4.4萬輛，年減14%。

觀察去年12月前10大品牌表現，龍頭廠TOYOTA（含LEXUS）掛牌1萬2542輛，市占率31.1%；全年合計掛牌14萬6687輛，創近16年新高紀錄，市占率32.6%，同時蟬聯第20年台灣車市龍頭寶座，年增0.3%。

TOYOTA旗下COROLLA CROSS全年掛牌4萬675輛，為史上第一台年銷售突破4萬輛的SUV車款。TOYOTA旗下主力車款RAV4 12月領牌數來到2493輛，為進口休旅車冠軍，同時包辦了國產及進口休旅車的雙料冠軍。

第2大品牌FORD去年拿下6.8%的市占率，年成長5.2%；其中主力車款Focus車系第4季市占率超過3成，年銷量突破1萬4000輛，穩居中型房車第2，五門車型更持續於同級中型掀背車銷售第一；Kuga車系年銷量突破1萬3000輛，穩居中型SUV前3大。

中華汽車的商用車表現持續亮眼，以近9成市占率贏得全台頭家首選龍頭。

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12月銷售前10大品牌除了TOYOTA外，還有4家超過2000輛，包括FORD的3343輛、MITSUBISHI的3116輛、HONDA的3063輛、NISSAN的2654輛；其他依序為CMC的1835輛、HYUNDAI的1728輛、BENZ的1697輛、BMW的1320輛、VOLVO的1172輛。

觀察2021年前10大品牌依序為TOYOTA的12萬6103輛、FORD的3萬377輛、HONDA的2萬8533輛、NISSAN的2萬8049輛、BENZ的2萬7879輛、MITSUBISHI的2萬4650輛、CMC的2萬3733輛、LEXUS的2萬584輛、BMW的1萬8490輛、MAZDA的1萬4533輛；其中TOYOTA、FORD及BMW三大品牌呈現正成長。（編輯：張均懋）1110103