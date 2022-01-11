法人：台股偏多格局未變 整理後仍可攻高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北11日電）美國股市走勢分歧，道瓊工業指數下跌162.79點，那斯達克指數則小漲。法人指出，台股偏多格局未遭破壞，景氣面維持樂觀，大盤稍事整理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等變數後，仍有攻高實力。

市場正評估美國貨幣政策因應通膨升溫作出的轉變，道瓊工業指數下跌162.79點或0.45%，以36068.87點作收；標準普爾指數小挫6.74點或0.14%，收在4670.29點。

科技股那斯達克指數小漲6.93點或0.05%，收14942.83點；費城半導體指數漲9.06點或0.24%，收3805.39點。

台股10日早盤一度跌逾百點，但未跌破「萬八」關卡，隨後在台積電買盤回流卡位營收及法說會行情下，帶動大盤指數翻紅走揚，終場收18239.38點，上漲69.62點，漲幅0.38%，成交值新台幣2715.87億元。

自營商昨天賣超25.04億元，投信賣超7.56億元，外資及陸資賣超52.75億元；三大法人合計賣超85.35億元。

產業訊息部分，筆電代工廠仁寶12月合併營收達1277.09億元，月增3.6%，創單月歷史新高；英業達12月營收521.62億元，寫下單月歷史次高；和碩12月營收1557.8億元，為去年單月次高。

鋼鐵股指標中鋼去年12月營收409.98億元，月減9.45%，年增33.95%；2021全年營收達4683.28億元，年增48.77%，創歷史新高。

手機晶片廠聯發科去年12月營收達462.02億元，為單月營收史上第3高；2021年度營收4934.15億元，創年度歷史新高，增加53.16%。

法人表示，美國聯邦準備理事會（Fed）恐加速升息，衝擊國際股市，台股漲多拉回整理，仍力守前高及月線，多方格局未遭破壞，在中長期均線架構偏多下，紅包行情展望維持正向。（編輯：楊蘭軒）1110111