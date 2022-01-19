東元中壢廠強化5大防疫措施 3廠區禁外出用餐

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）桃園市疫情升溫，電機大廠東元中壢廠區強化5大額外防疫措施，中壢、觀音、湖口廠區禁止員工中午外出用餐，以訂購便當或員工餐廳便當於座位食用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，桃園市疫情持續延燒，新竹地區也出現確診病例。

東元集團在桃園市中壢區和觀音區、新竹縣湖口鄉設有廠區，東元今天向中央社記者表示，集團防疫指揮中心強化防疫措施，包括中壢、觀音、湖口等3廠，禁止員工中午外出用餐，以訂購便當或員工餐廳便當於座位食用。

東元中壢廠區並加強5大額外防疫措施，包括工廠內依工作中心進行分區隔離管理，於工作帽貼附不同顏色貼紙識別，不同工作中心員工不得互訪；設立工作中心之間的工件交接區；間接人員依單位別拆分兩組進行廠內分區辦公；廠區內道路劃分出不得跨區的人員動線；跨辦公室會議以視訊方式進行，同一會議室內不超過5人。

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在台灣所有廠區方面，東元防疫指揮中心也向內部員工宣告，進入職場及停留期間須全程配戴口罩；員工每日落實自主量測體溫；暫緩實施實體教育訓練課程，改以視訊方式進行；訪客及各廠同仁跨廠洽公，僅能至各廠安排的訪客區。

東元防疫指揮中心也向員工宣達，每日依據政府中央指揮中心發布足跡進行疫情調查，如有與確診個案足跡重疊時，通報主管及人資，確實進行14天自主健康監測，也請員工減少出入無法保持安全社交距離場所，並減少參加群聚活動。（編輯：張良知）1110119