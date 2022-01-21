京元電淡季不淡 法人：受惠手機車用高效能運算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）晶圓測試廠京元電第1季營運淡季不淡，法人指出，受惠手機應用處理器、車用晶片、高效能運算晶片晶圓測試放量，估第1季業績和獲利拚單季次高。

展望京元電第1季營運表現，本土法人分析指出，京元電的手機晶片設計大客戶應用處理器（AP）持續放量，車用晶片矽晶圓供應狀況改善，京元電測試機台增加，稼動率仍可維持7成左右水準；此外，高效能運算（HPC）晶圓測試有助獲利提升。

法人預估，京元電第1季業績可超過新台幣94億元，較去年第4季僅微減1.4%至1.5%，拚歷史單季次高；預估單季稅後淨利逼近16億元，較去年第4季預估數16.5億元微減3%，拚歷史單季次高，每股稅後純益推估1.3元，略低於去年第4季估算數1.35元。

展望今年，法人預期，美系IC設計客戶增加對京元電合作的測試機台數，在繪圖處理器（GPU）、HPC晶片、人工智慧（AI）晶片的晶圓測試和預燒測試量增加，有助京元電晶圓測試業績成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法人指出，京元電大客戶也增加網通特殊應用晶片（ASIC）、電視系統單晶片（SoC）、Wi-Fi晶片開案量，測試時間拉長有助京元電測試機台稼動率提升；此外，車用晶片客戶委外測試量也持續成長。

法人預估，京元電今年業績有機會超過390億元，較去年成長15%以上，再創歷史新高；稅後淨利有機會逼近70億元，較去年預估數52億元成長33%以上，續創歷史新高，每股稅後純益推估超過5.6元。（編輯：張良知）1110121