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珍奶股六角 擬買回庫藏股1000張

2022/1/24 18:48
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（中央社記者江明晏台北24日電）旗下有日出茶太等手搖飲品牌的六角今天召開董事會，決議將自1月25日起啟動庫藏股機制，預計在股價新台幣70元至130元區間買回1000張庫藏股；同時看好今年營收、獲利均可重返成長軌道。

六角董事長王耀輝表示，公司重視人才，視員工為最重要資產，即使這兩年公司營運受到疫情干擾，仍維持自2015年迄今連續7年都進行員工選擇權發放與執行，今天董事會決議買回庫藏股是為了轉讓股份予員工，用以激勵士氣，並留任績優人才，預計期間1月25日至3月24日止，自集中交易市場買回庫藏股，預計買回數量為1000張，占公司已發行股份的2.23%，買回區間價格為70元至130元，買回總金額不超過11.9億元。

六角持續進行品牌優化與體質調整，今年「Chatime日出茶太」將重啟強勁展店動能，未來5年會以平均每年全球門市淨增加25%至30%為目標，在全球布局的紮實基礎下，也將帶動旗下天恩粉圓等營運表現同步提升，加上王座國際連續數月已轉虧為盈、今年營收獲利均可望重返成長軌道。

王座國際歷經兩年多的體質優化調整後，已連續數月繳出獲利表現，旗下「段純貞牛肉麵」於去年12月中插旗美西加州的庫比蒂諾市，是「段純貞牛肉麵」繼香港展店後第二個進軍的國家，同時也是全美第一家。

六角預期，未來隨著全球疫苗覆蓋率提升下，國際旅遊將會逐步復甦，從今年起店數年成長率將會維持至少兩成，2022年目標為1500家。（編輯：蘇志宗）1110124

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