疫情未止俄烏衝突 金研院：高通膨會比預期長

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（中央社記者謝方娪台北10日電）全球COVID-19疫情未止，且近日俄烏衝突升溫，恐引發國際原油價格飆漲，助長通膨疑慮；金融研訓院認為，全球維持高通膨態勢將比預期時間更長，國際主要央行可能加強貨幣緊縮政策因應。

通膨壓力、地緣政治、經濟與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等4大不確定性因素升溫，金融研訓院今天公布1月台灣金融風險指數揚升至98.7分，創去年10月以來新高，上升幅度更創下2020年3月疫情在全球爆發後的次高。

金研院觀察，受Omicron擴散影響，歐美經濟復甦力道減緩，但物價仍持續上揚，歐元區通膨率突破歷史紀錄，美國通膨率也創近40年新高，為抑制通膨，2021年12月以來英國已累計升息0.4個百分點。

隨俄、烏衝突持續擴大，雙方制裁動作將影響國際石油和天然氣價格，助長通膨疑慮再度升高。國際油價大幅上揚加上疫情未止等因素干擾下，金研院直言，「全球維持高通膨態勢將比預期時間更長」，預期國際主要央行貨幣緊縮政策力道可能被迫再加大，第1季海外市場風險恐持續升溫。

金研院指出，國內Omicron變種病毒各地感染源追蹤控制得當，加上春節期間民眾出遊仍維持高度防疫意識，本土疫情可望逐漸趨緩，且國內股市資金動能仍充足，近期量價表現可望回歸基本面。

金研院也示警，股市最大變數在於通膨情勢恐較預期更嚴峻，美國聯準會（Fed）勢必會採取更激進措施因應，預期會進一步衝擊美國科技股，對國內股市產生連動效應。

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至於國內房市表現，2021年第4季商辦價格年增率已較前一季緩和，住宅成交量則略呈縮減，但價格沒有明顯變化，房價仍居高不下，1月整體不動產風險仍較2021年12月上揚。

金研院指出，農曆春節效應加上政府緊盯不當炒房，預計第1季六都房市交易量都會降溫，但效應呈現「量先價行」，上半年住宅價格不會有顯著效應，第1季房市風險壓力依然存在。（編輯：楊蘭軒）1110210