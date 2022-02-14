星展集團去年淨利創新高 擴大在台版圖提供成長動能

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）星展集團2021年全年淨利創新高，達新幣68億元（約新台幣1360億元），年成長44%，是2020年受疫情中斷後，再次重回正成長態勢；星展也說，持續投資、擴大台灣等地區的業務版圖，將提供未來成長動能。

星展集團今天發布新聞稿，公布2021年全年淨利創下歷史新高，股東權益報酬率由一年前的9.1%上升至12.5%，業務成長動能也十分強勁，貸款成長9%，是7年來最佳；而服務費收入和金融市場暨流動資金管理業務收入均續創新高。

星展集團今年1月底宣布買下花旗（台灣）消金業務，星展銀行（台灣）總經理林鑫川在記者會上直言，這次併購讓星展銀在台灣成長速度「至少加速十年」，與花旗整併完成後，假設客戶全不流失，星展銀可望一舉成為台灣最大外商銀行。

這次新聞稿中，星展集團執行總裁高博德也指出，星展貸款業務穩健成長，以及服務費收入取得15%的顯著漲幅，說明經濟環境正在復甦，以及業務日益廣泛多元，除了歸功於這段時間成功管理支出和信貸提撥準備，更重要的是，星展持續投資，包括擴大在印度、台灣及大灣區的業務版圖，同時打造全新的數位平台，這些將提供更多成長動能。

資本方面，星展資本持續穩健，普通股第一級比率較上一季表現波動不大、為14.4%，槓桿比率為6.7%，較監管最低要求的3%超出一倍；保守估計，若在收購花旗集團在台灣的消費金融業務前，尚未解除營運風險處罰及假設並無資本增值，普通股第一級比率會是13.3%，位於目標普通股第一級比率範圍的上限。

星展買花旗（台灣）消金將支付花旗消金淨資產轉讓的現金對價加上新台幣198億元溢價，假設花旗消金淨資產價值為X，此案交易價格將是X加上溢價198億元。

金管會日前指出，花旗消金淨資產價值將以雙方約定的2023年交割日為主，審查時則將緊盯星展資本適足率、對員工和客戶的權益保障。（編輯：趙蔚蘭）1110214