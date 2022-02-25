俄羅斯烏克蘭衝突 王美花：短期對台灣影響不大

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經濟部長王美花25日晚間接受專訪表示，俄烏衝突短期內對台灣的進口油氣以及半導體供應鏈的直接影響不大，長期仍待觀察。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北25日電）經濟部長王美花在今晚接受專訪表示，烏克蘭遭俄國入侵，台灣深有同感，認為應維持烏克蘭主權獨立自主。她指出，俄烏衝突短期內對台灣的進口油氣以及半導體供應鏈的直接影響不大，長期仍待觀察。

王美花接受486先生專訪，暢談俄烏衝突、台灣用電分析、能源轉型政策及深入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）議題，內容於今天晚間8時播出。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）24日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，國際齊聲譴責；王美花在專訪中表示，俄方開戰舉動令人驚訝，台灣對烏克蘭處境深有同感，因此響應全球行動，應維持烏克蘭主權獨立自主。

面對486先生關切俄烏衝突是否對台灣造成衝擊，王美花回應，短期內對台灣的直接影響不大，長期就要待觀察。

王美花進一步表示，就大宗物資來說，可分為油氣及黃豆、玉米、小麥等原物料，台灣進口天然氣的來源相當分散，來自卡達、澳洲、印尼、美國等，而與俄國簽有進口天然氣的長約，下個月到期，因此，影響不大。

油價方面，台灣設有平穩機制，王美花說，以發油量最大的95無鉛汽油來說，目前是每公升新台幣31.7元，假設漲到32.5元，中油將吸收一半漲幅，穩定油價。

至於黃豆、玉米、小麥，王美花說，台灣進口國家不是俄羅斯與烏克蘭，但要觀察戰事長期發展是否會造成全球物價波動。

此外，俄國、烏克蘭皆握有半導體原料，俄國生產金屬鈀、烏克蘭則是惰性氣體氖的供應大國，外界憂慮恐造成半導體供應鏈斷鏈，王美花說，都已盤點過，有足夠存量，短期內沒有問題。（編輯：林興盟）1110225