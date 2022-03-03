俄烏戰爭衝擊7成台廠面臨收款問題 4建議盼政府救濟

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俄烏戰爭爆發，俄羅斯遭西方逐出SWIFT，台北市進出口公會調查顯示，有7成受訪台廠直接面臨收款問題，也有部分業者因貨品暫停進出口或卡關。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北3日電）俄烏戰爭爆發，俄羅斯遭西方逐出SWIFT，台北市進出口公會調查顯示，有7成受訪台廠直接面臨收款問題，也有部分業者因貨品暫停進出口或卡關。業者向政府提4大建議，希望協助受害廠商救濟措施與融資管道。

俄羅斯2月24日武力入侵烏克蘭，西方國家相繼祭出經濟制裁，其中以將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（ SWIFT SWIFT小百科 環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶

由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）

SWIFT系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道；連接200個國家約1萬1000家金融機構，且聲稱政治立場中立，使其成為國際資金轉移系統的骨幹

銀行使用SWIFT系統傳送有關銀行之間的匯款金額、轉帳給客戶的金額和買賣資產的標準化訊息 看更多 關閉 ）支付系統最具殺傷力，也為全球市場投下震撼彈。

台灣是貿易導向國家，為了解與烏俄有貿易往來的台灣業者是否因經濟制裁而遭受損失，台北市進出口商業同業公會於3月1日至3月2日期間，針對上百家與俄烏往來的廠商進行貿易損害調查，並於今天透過新聞稿公布結果。

台北市進出口公會指出，台灣目前與烏克蘭以及俄羅斯兩國貿易幾乎暫停，台廠多視戰爭走向再恢復交易；因部分俄羅斯銀行被踢出SWIFT支付系統，加上部分貨物無法順利進入烏克蘭港口，已經造成7成受訪廠商直接面臨收款問題，有業者甚至亟需資金周轉；另有2成廠商因貨品暫停進出口或卡關，有可能造成違約及貿易糾紛。

目前烏俄戰事發展前景不明，台北市進出口公會表示，32.7%的廠商尚無法掌握完整訊息、研擬因應措施，因此向政府提出4點建議。

首先，明確訂出對俄羅斯的出口管制措施；第二，希望政府提供其它國際金融交易管道，協助廠商收回貨款；第三，海運貨物無法進入烏克蘭港口，希望協助廠商透過歐盟通關；第四，希望提供受損害廠商救濟措施與融資管道等。

台北市進出口公會表示，台灣與烏、俄貿易往來樣態以直接出口居多，對烏克蘭、俄羅斯貿易各半，也有兩國均有交易者；出口產品主要為工具機、機械、零組件、五金、汽機車零配件等為主，同時也有醫療護具、防護用品、資訊產品等。

在通關物流部分，廠商表示，有些產品受政府管制已無法出口；有貨物飄揚在海上，無法順利進入烏克蘭港口，也聯繫不到貨主提貨，或轉往其他歐盟國家進口。然而，烏克蘭非歐盟國，改轉歐盟國各項進口管制規定不同，如檢疫條件，必須請政府協助處理。

台北市進出口公會強調，將隨時因應烏俄戰爭發展，反映廠商意見給政府部門，並協助廠商因應。（編輯：林淑媛）1110303