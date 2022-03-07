彭双浪：俄烏戰事影響電子業上游原料供應

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）台北市電腦公會理事長彭双浪今天表示，俄烏局勢惡化，對於電子產業上游原料供應有長期影響，不過近2年多數資通訊廠商累積獲利，「存糧相對充足」，今年財務壓力相對減少。

科技部今天上午舉行「2022 Tech GiCS 女婕思」記者會，彭双浪以電腦公會理事長受邀出席，會後接受媒體採訪。

中央社記者提問對於俄羅斯與烏克蘭局勢惡化的看法，彭双浪指出，地緣政治緊張，對產業影響很大，從供應鏈角度來看，俄羅斯和烏克蘭都是原物料供應大國，對於電子產業上游原料供應有長期影響。

從市場角度看，彭双浪分析，俄羅斯和烏克蘭不是電子產品消費大國，對市場需求影響不大，但是目前市場有通貨膨脹壓力，若加上俄烏戰事時間拉長，全球消費者信心不安定、消費縮手，全球經濟可能受到衝擊。

彭双浪希望俄烏緊張局勢可以透過和平方式解決，若戰事拖久，對全球經濟產生很大影響，例如烏克蘭是全球農產品出口大國，若因戰事使得食品價格上揚，以及其他民生必需品價格上漲，對電子和3C產品的消費產生排擠效應。

觀察會員廠商曝險程度，彭双浪表示，目前來看電腦公會會員廠商曝險程度不高，因為俄羅斯和烏克蘭並非電子產品消費大國，占全球消費市場比重不高，影響有限。

彭双浪指出，電腦公會針對俄烏局勢進行討論，但太多變數並未掌握在手上，過去2年資通訊（ICT）產業受惠COVID-19疫情帶動的宅經濟和遠距辦公和學習應用帶動，多數廠商累積獲利，「存糧相對充足」，今年財務壓力相對減少，不過仍須留意供應鏈和市場變化。

彭双浪以1990年代初期波斯灣戰爭結束後的自身經驗為例表示，當時戰後全球經濟和需求呈現V型反轉，每月訂單以50%以上幅度遞增，不過他重申，今年要觀察地緣政治變數、通貨膨脹以及淨零碳排造成成本上揚的影響。（編輯：張均懋）1110307