鎳價飆破10萬美元創新天價 法人：短期需求恐觀望

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹8日電）俄烏危機衝擊全球商品市場，國際鎳價今天一度飆破每噸10萬美元，創新天價，漲幅高達111%。法人認為，鎳價短期漲幅過大，恐引起市場需求萎縮觀望。

俄烏戰事不止，市場憂心俄羅斯鎳礦生產，導致今天鎳價每噸漲破10萬美元，一度達10萬1365美元，飆漲111%，後來回落到8萬2195美元。倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）今天宣布暫停鎳交易。

分析師王兆立表示，俄烏危機確實會影響鎳的供應，只是鎳價飆漲速度太快、漲幅也太大，是異常的狀況，頗有軋空助漲的效應。

王兆立指出，除市場盛傳有中國不銹鋼廠的鎳期貨空單慘遭軋空。此外，台廠大成鋼今天公告，子公司TCI從事鋁價及鎳價交換合約，超過個別契約損失上限的合約金額為新台幣11.83億元。大成鋼持有現貨庫存，將會反應相對的原料漲價利益，對未來的損益應沒有影響。

國內法人表示，因鎳價短期翻倍，恐造成市場需求萎縮觀望，鋼價漲幅追不上原物料漲幅，廠商將面臨成本上揚壓力。

王兆立說，相關廠商因市況混沌不明暫停報價，主要是擔心若報價太高，客戶不會接受，若報價太低，未來鎳價居高不下，一旦庫存用光後，恐面臨高成本的壓力，因此短期上下游廠商都將觀望因應，需求勢必會受到影響。

王兆立指出，鎳主要用於生產不銹鋼及電池，其中，不銹鋼除建築外，用途相當廣，還包括鍋子及家具等，隨著鎳價高漲，未來相關終端產品是否跟進調漲售價值得觀察。（編輯：楊蘭軒）1110308