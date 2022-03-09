首屆金融業永續長儲備計畫開班 公股行庫先啟動

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（中央社記者謝方娪台北9日電）近年ESG成為企業顯學，金融研訓院攜手英國在台辦事處，開辦首屆「永續金融專業人才培訓計畫」，以儲備金融業永續長為目標，授課為期4個月，第1屆學員以公股行庫為主。

因應永續發展趨勢，金融業擔任低碳轉型及綠色金融的關鍵推手，為協助台灣金融業掌握永續商機、培育關鍵人才，金融研訓院首度與英國在台辦事處合作開辦「永續金融專業人才培訓計畫」，財政部長蘇建榮、金融研訓院董事長吳中書出席今天開班典禮。

培訓計畫以儲備金融業永續長為目標，透過英國及其他國際發展經驗與實作交流，將在4個月的授課時間內提供永續金融專業人才核心職能學程，涵蓋5大培訓主題，包括永續金融框架體系、氣候風險管理、ESG（環境、社會、公司治理）整合與決策、影響力評估、永續投融資模式等。

培訓計畫第1屆學員以財政部ESG倡議平台的公股行庫為主，協助國內整體授信規模占比5成的公股行庫打造永續金融根基；第2期預計今年8月開訓，進一步開放給國內所有金融業者參與，促進國內產業集體轉骨。

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吳中書致詞時指出，金融業是產業血脈，更是產業邁向永續轉型的推手，培訓計畫不只是培養人才，更希望這些人才在每一個行庫發揮關鍵影響力，運用金融市場機制及業務過程協助企業永續轉型並達成能源轉型目標。

蘇建榮說，永續發展為普世價值，更是企業在中長期競爭力和經營策略的重要一環，金融機構具有集結大眾資金加以管理和投資運用的特殊性，不僅掌握規模龐大的資金，也扮演分配社會資源的角色，更是導引社會重視永續發展的關鍵力量，有金融業引導，經濟才能往永續方向長久發展。（編輯：楊蘭軒）1110309