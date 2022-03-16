鴻海去年獲利1393.2億元創第3高 每股賺10.05元
2022/3/16 14:30（3/16 14:40 更新）
鴻海去年稅後獲利新台幣1393.2億元，年增37%，創歷史第3高，每股賺10.05元。（中央社檔案照片）
（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海去年稅後獲利新台幣1393.2億元，年增37%，創歷史第3高，去年每股稅後純益10.05元，優於前年EPS 7.34元；其中去年第4季獲利443.95億元，EPS 3.2元。
鴻海今天下午公布去年合併損益，去年合併營收5兆9941.74億元，較前年5兆3580.23億元成長12%，創歷史新高，優於公司預期，去年合併毛利率6.04%，較前年5.65%增加0.39個百分點，去年合併營業利益1489.59億元，營益率2.49%，較前年2.07%增加0.42個百分點。
鴻海去年稅後獲利1393.2億元，較前年1017.95億元增加37%，創歷史第3高，去年每股稅後純益10.05元，優於前年EPS 7.34元。
其中去年第4季鴻海合併營收1兆8898.26億元，較去年第3季1兆4057.68億元成長34%，創歷史單季次高，比前年同期2兆90.12億元減少6%，去年第4季合併毛利率6.03%，較去年第3季6.3%減少0.27個百分點，比前年同期5.69%增加0.34個百分點。
去年第4季鴻海合併營業利益527.2億元，營益率2.79%，較去年第3季2.57%增加0.22個百分點，比前年同期2.56%增加0.23個百分點。
去年第4季鴻海稅後獲利443.95億元，較去年第3季369.84億元成長20%，比前年同期459.76億元減少3%，單季淨利率2.35%，較去年第3季2.63%減少0.28個百分點，比前年同期2.29%微增0.06個百分點，去年第4季每股稅後純益3.2元，優於去年第3季EPS 2.67元，略低於前年同期EPS 3.32元。（編輯：黃國倫）1110316
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀