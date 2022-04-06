台股跌百點守住月線 法人：短線區間震盪金融偏多

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美科技股重挫，台股今天一度大跌超過200點，電子和航運弱勢，金融撐盤，終場下跌103.09點，收在17522.5點，守住月線和年線。

展望台股後市，法人指出，觀察美國聯準會（Fed）升息和縮表動向、中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化、俄烏戰爭變數等，短線台股在17400點至17800點之間震盪，金融偏多格局。

聯準會官員釋出加速升息和縮減資產負債表以對抗通膨訊息，美四大指數下跌，科技股重挫，台股在清明連假後開盤大跌，早盤最低來到17381.07點，重挫244.52點，電子和航運弱勢，金融勁揚。

終場台股加權指數下跌103.09點，收在17522.5點，跌幅0.58%，大盤守在月線約17422點和年線約17400點之上，電子股下跌1.41%，金融股上揚1.95%，航運股終場下跌1.76%。

台股今天成交值相對萎縮來到新台幣2618.7億元，加計盤後2654.98億元，其中電子股成交值約1417.23億元，占大盤單日成交值比重53.38%；航運股成交值約286.15億元，占大盤比重約10.7%。根據統計，台股近11個交易日，僅3月30日單日成交量超過3000億元。

富邦期貨研發部資深經理曾家宏接受中央社記者電訪指出，清明連假期間，國際股市利空，美股費城半導體指數下挫4.6%，加上俄羅斯與烏克蘭戰爭拉長，歐美擬擴大制裁，市場擔憂衝擊經濟通膨，此外美國聯準會官員釋出鷹派訊息、可能加速升息並擴大縮減資產負債表，市場疑慮美股修正，牽動台股表現。

群益期貨分析師容逸燊接受記者電訪表示，清明連假期間國際股市利空、加上台灣本土疫情升溫，台股今天跌勢明顯，台積電回測3月11日缺口、聯電破低；不過台積電和聯電跌勢收斂，加上金融股勁揚，支撐大盤走勢。

展望台股後市，曾家宏評估，短線台股反彈有限，主要是本土疫情升溫、高傳染性變異病毒風險未解，此外中國上海和昆山封城延續，影響印刷電路板、IC載板台商部分產能，電子供應鏈風險提升。

從籌碼面來看，曾家宏指出，外資法人偏向賣方，若美聯準會升息增速，可能加快資金外流，不過台股基本面有撐，部分資金開始轉向金融和生技類股避風險，短線台股不會崩跌，金融偏多格局，不過仍須留意大盤回檔風險。

容逸燊指出，由於美國聯準會官員釋出偏鷹派訊息、可能加速升息和縮表，到4月中旬之前，台股走勢震盪格局，預期在17400點至17800點之間震盪，今天晚間美股能否止穩將是關鍵，觀察類股族群，金融股短線將維持多頭格局。（編輯：楊蘭軒）1110406