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國研院：證實前副研究員博士學歷造假 已提告

2022/4/6 19:52
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（中央社記者蘇思云台北6日電）媒體報導國研院科政中心前副研究員博士學歷造假一事，國研院表示，查證後該人員確實學歷造假，已向對方提告，針對聘用人員資格查證程序的疏失，提內部人甄會討論。

CTWANT今天報導國研院科政中心前副研究員博士學歷造假一事，科技部轄下國家實驗研究院（國研院）今天發布新聞稿回應。

國研院表示，此案已在科技部要求下，針對聘用人員資格查證程序的疏失，提內部人甄會討論。

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國研院指出，報導中的國研院科政中心前副研究員離職後，其新任職公司去年電話詢問科政中心前副研究員學歷問題，國研院科政中心與國研院院本部經多方謹慎查證，確認前副研究員博士學歷的確造假。跟法務人員討論後，在科技部督促下，國研院已對此提出告訴。

國研院表示，國研院是科技部督導的財團法人，有獨立聘用人員的權責與程序，國研院目前聘用人員時，都有收取畢業證書正本查看。未來新進人員報到時，除了須提供學歷正本外，還須提供離職證明正本，國研院會比對碩博士論文資料。如為國外學歷，須先經駐外單位驗證。（編輯：林興盟）1110406

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