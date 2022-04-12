央行4考量 決議仍不延長中小企業融通方案

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（中央社記者蘇思云台北12日電）央行表示，雖然近期國內疫情升溫，但是基於物價持續居高仍會採緊縮性貨幣政策、疫苗接種率提高預期疫情對經濟衝擊有限、產業受疫情影響持續復甦、國內資金充裕等4考量，中小企業融通方案6月底退場時程仍維持不變。

立法院財政委員會明天邀中央銀行總裁楊金龍就「因應疫情再起，各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

央行今天書面報告指出，2020年初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）蔓延全球，為降低疫情對國內經濟與金融的衝擊，央行2020年4月開辦「中小企業貸款專案融通方案」，提供低利融通資金，供銀行承作受疫情影響企業專案貸款，以協助中小企業營運不中斷並度過疫情難關。

央行指出，本方案實施期間中，2020年9月22日、2021年6月4日已兩度提高總融通額度、延長銀行受理期限等。去年12月16日考量國內疫情趨於穩定，企業紓困需求已降，主要經濟體啟動升息，央行將適時調整貨幣政策，即貨幣政策原則上將朝向緊縮。

央行因此宣布，銀行受理企業申請本專案貸款的期限依規定在去年12月31日截止，至於央行對銀行融通期限及企業適用央行優惠利率期限則展延到今年6月30日，屆期將不再續辦，也呼籲中小企業預先做好財務規劃。

央行理事會今年3月17日決議調升央行政策利率0.25個百分點，考量調升政策利率將提高本專案貸款企業資金成本，央行也修正相關規定，維持本方案融通利率0.1%不變到今年6月30日，本專案貸款各方案適用的優惠利率維持不變，銀行得以繼續提供企業優惠利率。

央行表示，雖然近期國內疫情升溫，不過基於4項考量，決議維持本方案退場時程不變。第一，國內物價持續居高，基於維持物價穩定的法定職責，央行採取緊縮性貨幣政策立場；第二，當前國內防疫策略以減災為目標，兼顧經濟與國人生活，民眾疫苗接種覆蓋率提高，預期對經濟活動衝擊較有限。

第三，國內受疫情影響產業持續復甦，勞動市場持續改善；第四，國內資金充裕，銀行可以自有資金續辦本專案貸款，善盡企業社會責任。

央行指出，未來將密切關注國內疫情發展，並考量國際原物料情勢變化、主要經濟體貨幣政策動向、地緣政治風險等對國內物價與經濟金融情勢的影響，適時採行適當的貨幣政策。（編輯：翟思嘉）1110412