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台股守萬六突破16100點關卡 法人：進入區間盤整

2022/5/25 16:02
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（中央社記者賴言曦台北25日電）台股今天在電子股及航空雙雄凝聚多頭買氣下，指數終場站上16100點整數關卡，不過法人認為，台股成交量仍偏低，市場觀望氣氛濃厚，台股將進入區間盤整。

美股漲跌互見，科技股再次重挫；不過台股今天在電子族群逆勢轉強下與美股脫鉤，加上航運類股再聚人氣助攻，終場上漲140.4點，收在16104.03點，漲幅0.88%，成交值新台幣2130.21億元。

法人表示，美元指數、美國10年期公債開始回檔修正，釋放偏多訊號，然而近期經濟數據、消費性企業財報等指標均為市場投下經濟衰退隱憂，由於相關議題需要長期觀察，台股近期將進入區間盤整週期。

法人也提到，觀察台股近期漲跌幅度，盤勢訊號不明朗，讓市場陷入濃厚觀望氣氛，導致台股成交量連9天低於2400億元，未來能不能轉強，要觀察指數有無突破20日均線的機會。

操作方面，法人建議，投資人恐怕得採取「兩個極端」，透過極短線在起漲前布局，或以不理會短期波動、找好投資標的建立回檔部位的長期投資為主，避免追高殺低。（編輯：楊蘭軒）1110525

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