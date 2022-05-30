德國漢諾威工業展 東元秀電動車動力系統

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）德國漢諾威工業展今天起登場，電機大廠東元在會場規劃碳中和、智慧移動以及智慧製造3大主題，展示永磁直驅系統和廢熱回收系統等碳中和、以及3款電動車動力系統方案。

受到COVID-19疫情影響，德國漢諾威工業展（HANNOVER MESSE）已經兩年未辦實體展，今年實體展從今天起至6月2日止，東元集團攜手歐洲關係企業義大利減速機大廠Motovario S.p.A.，以碳中和、智慧移動、以及智慧製造解決方案3大主題展出。

東元在新聞稿中指出，集團這次在「碳中和解決方案」，向歐美客戶展示新開發的永磁直驅系統，符合IE5標準，主要應用在冷卻水塔產業，不需要機械傳動元件，可解決齒輪箱耗損、傳動軸斷裂及漏油等問題。

東元展示的碳中和解決方案還包括「廢熱回收系統」，可以協助客戶針對攝氏80度以上的中低溫廢熱，評估回收發電可行性，利用工業製程中的多種廢熱來源轉換為綠電，相關解決方案已與北美國家的公部門合作中。

此外，東元這次在漢諾威工業大展展出3款電動車動力系統，東元指出，動力系統採彈性模組化設計，可配合不同市場需求生產電動乘用車、電動巴士、以及電動特種車。

東元日前指出，5年內電動車相關營收比重可到5%至10%，目前以電動巴士大型馬達產品為主，中型商用車應用持續研發送樣，預期今年電動車動力系統業績可望年增2倍至3倍。（編輯：蘇志宗）1110530