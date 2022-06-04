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重量級企業股東會將登場 法人：台股區間震盪

2022/6/4 15:24
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（中央社記者張建中台北4日電）台股本週上揚286.35點，漲幅約1.76%，週線連3紅。法人表示，下週將有台積電等重量級企業股東會登場，蘋果預計舉辦全球開發者大會，因趨勢未明，台股可能區間震盪。

台股在突破月線後，本週攻勢加速，一度衝上16811.04點，逼近16836點季線關卡，但遭逢獲利回吐賣壓，挑戰季線功敗垂成，2日收在16552.57點，單週上漲286.35點，漲幅約1.76%。

據證交所統計，觀光類股指數本週上漲5.66%，漲幅最大；貿易百貨類股指數下跌2.13%，跌幅最大。全體上市公司市值達新台幣51.41兆元，較上週增加8867.55億元。

台積電、大立光、國巨將於8日召開股東常會，電腦大廠華碩、宏碁以及台塑集團台化、南亞、台塑等重量級企業股東會也將於本週陸續登場，市場關注對下半年產業景氣、通膨及疫情等看法。

蘋果公司（Apple）預計於台灣時間6月7日凌晨1時舉辦全球開發者大會（WWDC），將揭曉今年會推出的各項更新，外界預期包括新一代的作業系統iOS 16。

散裝航運業者慧洋-KY及貨攬業者台驊投控將分別於6月8日及10日除息，預計每股配發5.5元及13元現金股利，以2日收盤價103.5元及134元計，殖利率約5.31%及9.7%，除息股價表現，將是市場觀察航運類股除息行情的風向球。

國內法人表示，通膨、升息及縮表疑慮未除，將持續影響美股及台股走向，此外，景氣仍在調整階段，趨勢未明，預期台股可能區間震盪，上檔反壓沉重，下檔空間有限。（編輯：林興盟）1110604

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