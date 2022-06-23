電子支付用戶數破500萬 一卡通獲准公開發行股票

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）有鑒於一卡通MONEY電子支付用戶數突破500萬戶，且儲值金額連站上百億元大關，一卡通公司昨天經核准公開發行股票，股票代號6033，實收資本額11.4億元，為專營電子支付機構中最高。

一卡通公司今天上午發布新聞稿指出，目前一卡通MONEY（原LINE Pay Money）電子支付用戶數已突破500萬戶，儲值卡發行量超過5500萬張，以4月份電子支付機構相關數據來看，一卡通MONEY在轉帳匯兌市占率第一，達63.23%，儲值金額市占率63.25%，已連續7個月站上百億元大關。

一卡通公司表示，依專營電子支付機構股票辦理公開發行規定，昨天經櫃買中心核准為公開發行公司，股票代號6033，實收資本額新台幣11.4億元，為專營電子支付機構中最高。未來發行後在經營上期能強化吸引優秀人才、便利資金籌措、與股東及員工共享長期經營成果，以建立持久競爭優勢。

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新聞稿提到，一卡通致力為民眾打造全方位無現金支付生態圈，便利民眾生活，將持續發掘滿足民眾生活的各項需求，透過支付生態去連結政府、銀行、商戶、使用者等，擴大生態系觸角，持續累積用戶黏著度。

目前一卡通MONEY生活繳費功能使用範圍除涵蓋全台國稅及地方稅約70幾項稅目別外，其他與民生息息相關的停車費、水電瓦斯費、有線電視台費、學雜費、信用卡費、規費罰鍰及健保費等，多達2600多項，服務範圍為業界最廣。（編輯：謝雅竹）1110623