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宏碁暑期實習生計畫 招募履歷創新高

2022/6/29 17:39
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（中央社記者江明晏台北29日電）宏碁表示，推動多重事業引擎，徵才方面也以集團角度為出發，今年實習生計畫獲迴響，招募履歷徵件創下新高，共招收近2000件履歷，年成長86%。

宏碁今天發布新聞指出，近年著重生活風格品牌及智慧城市的發展，全面推動多重事業引擎，徵才方面也以集團角度為出發，宏碁全球人資長林弘道指出，宏碁集團擁有企業資源和國際化部署，子公司產業多元，所提供的實習生計畫讓校園學生能真正參與企業內的實際工作，與正規部隊編制一起，讓組織有空間運用人力、採納創意，創造創新、創業的機會。

宏碁表示，於全球160個國家均有營運，隨著宏碁的企業轉型，「新鮮人才」是目前企業最想延攬的對象，除了暑期實習生計畫外，宏碁今年更加深耕校園，將規劃學期中的實習活動、舉辦校園講座、履歷健檢及面試模擬等，協助大學一起共育未來人才所需的能力。

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宏碁指出，2022年宏碁實習生計畫總共招收近2000件履歷，年成長86%，創歷年新高；此次，實習生計畫招募首度以完全線上方式進行，配合情境模擬，讓學生體驗在遠距辦公下的工作模式，挑戰學生的彈性與數位能力；在個人面試關卡則設計客製化考題，讓未來主管及實習生能真正了解學生與實習任務。

宏碁說明，成功入選的實習生將於7月4日正式上任，在為期2個月的時間裡，將參訪集團內子公司企業參訪、專業訓練課程及學習社團等活動，了解集團不同事業引擎的業務樣貌。（編輯：翟思嘉）1110629

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