看好中南美洲物流商機 威潤前進墨西哥參展

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（中央社記者江明晏台北29日電）全球電商龍頭亞馬遜在墨西哥投資1億美元建設新物流設施，威潤科技表示，看好中南美洲市場物流、運輸及固定資產追蹤商機，參與墨西哥安全科技展，有望拓展新客源注入營收。

看好中南美洲市場物流、運輸及固定資產追蹤商機，全球車聯網品牌威潤科技於6月28日至30日舉行的墨西哥國際安全科技暨軍警設備專業大展 （Expo Seguridad Mexico 2022） 展出多款新品。

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威潤科技表示，將展示車隊與資產管理的應用，今年重點新品為AS500防水型超長待機資產衛星定位監控器，可運用於各式不帶電或非長時運作的資產追蹤，如貨櫃、拖板、建造機械等，協助業主快速實現雲端管理。

威潤科技新上任的副總經理趙振文表示，全球電商龍頭亞馬遜Amazon這2年在墨西哥投資1億美元建設新物流設施，從種種跡象顯示，拉美地區的物流需求已大幅增加，加上拉美地區電信商將陸續停止2G及3G網路服務，威潤看好拉美地區將激增的4G產品需求，於此展展出一系列具4G及NB-IoT通訊新品，期能拓展新客源並注入豐厚營收。（編輯：翟思嘉）1110629