法人：權值股回神穩軍心 短線有利反彈

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）三大法人今天同步買超，推動台股終場上漲350點，收復14300點關卡。法人表示，近期疫弱的權值股一掃陰霾，將有助市場信心修復；從技術面或籌碼面來看，短期確實蘊釀反彈契機，加上近期外資動向及美股表現，亦有助於籌碼面。

台股今天漲350.76點，收在14336.27點，成交值新台幣2569.15億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超218.86億元。

安聯投信台股團隊表示，若從技術面或籌碼面來看，短期確實蘊釀反彈契機，加上近期外資買超的方向及美股表現，亦有助於籌碼面。展望後市，可留意下週美國通膨數據，以及月底美國聯準會（Fed）有無釋出穩定市場的重要訊息，畢竟這些還是最牽動市場的關鍵因素。

近期台股震盪，安聯投信台股團隊指出，除了受美股影響、反覆消化通膨和聯準會利率政策步調外，主要還是反應市場對於庫存修正調整幅度的擔憂、籌碼面鬆動資金面轉向。

至於基本面，安聯投信台股團隊表示，庫存修正終於開始，未來還是要留意，庫存調整會持續至第4季，股價將提前反應。也要關注7、8月時重要法說釋出的訊息，現階段建議邊走邊看審慎應對。

永豐投信表示，美國科技股止跌，有助提振台灣科技權值股下檔支撐，加上費半與台灣科技股龍頭修正幅度都已逾30%，也可望吸引逢低承接買盤分批挹注；如權值股撐盤守住台股底線，也有機會提振類股輪動行情。

永豐投信指出，這波股價修正來自內外資賣壓，聯準會快速升息，帶動資金回流美元資產。進入台灣上市櫃公司除權息旺季，外資動向影響大盤信心，使目前的除權息行情表現相對疲弱；惟市場熱門金融存股標的，不少尚未公布除權息日期，若大盤守穩，接下來在類股輪動行情發動下，加上存股族資金挹注，有機會帶動股價反彈上攻。

永豐投信建議存股族群，不妨留意這波股價整理低檔，伺機承接長期存股部位，特別是今年升息年，受惠升息表現的金融股，近期在整體大盤與資金撤離下同步承壓，但若大盤止跌訊號浮現，加上除權息期程公布後，存股標的將有機會啟動反彈上攻行情。（編輯：楊蘭軒）1110707