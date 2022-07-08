保發中心與泰國保險公會簽MOU 深化雙方合作

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（中央社記者謝方娪台北8日電）保發中心今天和泰國保險公會（TGIA）簽署合作備忘錄（MOU），未來雙方將積極推動人員互訪、分享保險教育與培訓專業經驗及共同舉辦研討會等。

財團法人保險事業發展中心與泰國保險公會今天視訊連線簽署合作備忘錄，未來雙方合作項目將在符合雙方管轄區相關的法律要求及互惠基礎下，積極推動各類型合作，包括人員互訪、分享保險教育與培訓專業經驗、共同舉辦研討會、交換最新產業訊息及其他經雙方同意的合作事項。

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保發中心表示，為配合政府新南向政策及成為區域性保險教育中心的願景，期望透過與泰國保險公會簽訂合作備忘錄，進一步強化雙方合作交流，並希望藉由備忘錄簽署延伸觸角，多方與各國際保險機構交流，攜手國內保險產業與國際接軌。

保發中心成立於1985年，主要業務包括保險專業研究、保險專業人才培育、保險精算及統計、保險商品審查、保險資料庫建置與運用、保險知識普及教育、國際交流等。泰國保險公會目前會員公司有52家，包含51家產險公司及1家再保公司。（編輯：潘羿菁）1110708