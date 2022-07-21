外資回頭 新台幣連4揚收29.89元

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（中央社記者蘇思云台北21日電）台股大漲逾200點，外資轉為買超並在午後匯入，激勵新台幣最後貶轉升，新台幣兌美元今天收盤收29.89元，升0.6分，連續第4個交易日走升，台北及元太外匯市場總成交金額14.59億美元。

美國晶片法案挺進第一關，美股四大指數收紅，費城半導體指數強勢，台股今天在電子權值股領軍下，指數震盪走高，終場大漲204.48點，收在14937.7點，一舉收復14800點和14900點整數關卡。三大法人外資及陸超、投信、自營商同步買超，合計買超135.67億元，其中外資及陸資買超115.54億元。

外匯交易員表示，外資早上買美元較多，新台幣一度貶到29.96元，但央行也調節不多，隨著台股走高，外資午後轉為匯入，激勵新台幣走升，尾盤因此上演貶轉升戲碼；新台幣兌美元今天開盤價為29.940元，最高29.888元、最低29.960元，最後收29.89元，小升0.6分。

外匯交易員表示，市場靜待歐洲央行利率決策，不過美國升息步調依舊快速，美元短期還是續強，新台幣還是偏弱整理，後續仍要看外資在台股動向決定。（編輯：楊凱翔）1110721