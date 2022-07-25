昇達科上半年每股賺2.18元 續拚低軌衛星業務

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（中央社記者潘智義台北25日電）昇達科技公布，第2季稅前淨利新台幣1.36億元，季增97%，上半年稅前淨利2.05億元，年增21%，基本每股盈餘2.18元。面對全球經濟成長趨緩、通膨等變數，昇達科仍持續掌握低軌衛星通訊與5G通訊的產業契機。

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科統計，第2季營收4.76億元，季增8%；上半年營收約9.18億元，年增19%；毛利率由第1季的36%，提升至第2季41%，6月更高達47%，毛利率與合併營收雙雙創下單月歷史新高。

昇達科透過新聞稿指出，雖然全球經濟成長趨緩，甚或有衰退的悲觀預期，加上地緣政治的緊張情勢加劇，並伴隨物價高漲的通膨壓力，但公司仍持續掌握低軌衛星通訊與5G通訊的產業契機。

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昇達科說明，子公司芮特-KY產品為射頻天線模組，主要有4G、LTE（長程演進技術）、5G、交通運輸、物聯網、智慧傳輸、無線網路（Wi-Fi 6）等應用，涵蓋範圍廣泛。

芮特科技上半年自結每股稅後盈餘（EPS）為2.06元，因去年1至5月營收包含當時仍為子公司的士誼科技，目前不包含，且今年4月受中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停工接近一個月，大幅影響近期營收。（編輯：楊蘭軒）1110725