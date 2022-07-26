邱于芸盼展延8/4台開下市期程 證交所：依規定辦理

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台開股票將自8月4日起終止上市，台開董事長邱于芸（圖）7月26日召開記者會，盼證交所展延下市時間。證交所則表示，一切依規定辦理。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北26日電）台開股票將自8月4日起終止上市，台開董事長邱于芸今天召開記者會表示，已清償部分銀行票據，但卻無法註銷，並因公司負責人登記爭議，遭列銀行拒絕往來而無法獲得紓困，盼證交所展延下市時間。證交所則表示，一切依規定辦理。

台灣證券交易所6月24日公告，台灣土地開發公司經台灣票據交換所6月24日公告通報，有金融機構拒絕往來紀錄，符合台灣證券交易營業細則第50條之1第1項第8款規定，台開股票自8月4日起終止上市。

證交所表示，依規定公告台開上市股票下市，倘於實施日至少8個營業日，即7月25日零時前，其金融機構拒絕往來紀錄，已達成補正程序且無其他但書規定，並檢具相關事證向證交所申請者，得公告免除其終止上市實施。

邱于芸強調，自己接任董事長是來承擔後果的，接棒後即全力進行內部債務整合，針對遺留下來的龐大債務進行協商與清償，同時積極推動新案源的開發轉型。

她說，為了避免被迫下市影響股東權益，持續跟銀行、中小企業聯合輔導中心交涉，希望在最快時間內補完所有的票券，並協請聯輔中心紓困，爭取各界協助。

台開副總經理黃茂基指出，目前的困境是被銀行拒絕往來，無法取得紓困，因有9家子公司負責人不是登記在邱于芸名下，嚴重影響銀行對台開的態度。

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黃茂基說，針對銀行跳票部分，其實已清償700多萬元，卻無法註銷，銀行卻以部分子公司負責人登記已變更為由，遲遲不肯註銷欠款情況，導致台開在帳面上仍被通報成「金融機構拒絕往來戶」。現階段最重要的就是完成財報編製、實質清償銀行的金額能夠註銷。

證交所今天透過新聞稿表示，台灣土地開發公司於7月25日再次發生存款不足的金融機構退票情事，另於7月22日清償註記10張金額400萬元，截至7月25日止，台開未辦理清償註記退票合計22張，金額為4億379萬6432元。（編輯：潘羿菁）1110726