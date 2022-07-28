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保險業OIU爭取免稅再延長 金管會將與財政部會商決定

2022/7/28 18:33
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（中央社記者謝方娪台北28日電）金融業透過2022年金融建言白皮書，建議財政部將保險業OIU現行免稅期間從10年延長至15年；金管會表示，將與財政部針對政策目的和實施成效通盤考量後決定。

金融總會27日初步討論2022年金融建言白皮書，金融業爭取租稅優惠成熱議焦點，6項租稅建議中，財政部僅同意評估國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠期間延長及ESG租稅獎勵機制，其他多持保留與反對意見。

金管會保險局副局長張玉煇表示，針對業者提出OIU免稅期間延長建議，金管會將和財政部針對政策目的、實施成效通盤考量續行優惠的必要性、可行性和有效性；另針對ESG租稅獎勵建議，屬於財政部職權，金管會尊重財政部意見，將適時提供必要協助。

金管會於2015年開放保險業設立OIU，依國際金融業務條例規定，OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅，自條文生效日起算10年。

保險業在金融建言白皮書提出，OIU自法令開放設置以來，海外市場風險詭譎多變，近年更受COVID-19疫情影響，台灣實施邊境管制，保險業OIU營運遭受巨大衝擊，為持續擴大台灣保險市場規模，期盼比照國際證券業務分公司（OSU），將OIU免稅期間從10年延長至15年。

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張玉煇解釋，先前在訂定國際金融業務條例時，已有考量保險多屬長期契約，因此OIU租稅優惠是從生效日起10年內訂定的保險契約都算在內，且租稅優惠將到保險契約有效屆滿日，最長為30年。

根據金管會統計，目前有15家壽險業開辦OIU，共714張有效保單。前6月OIU稅前淨利達987萬美元，年增1.7倍，不過新契約僅2件，相比去年4件更慘淡，前6月保費收入為90.3萬美元，年減近6成。（編輯：林淑媛）1110728

張玉煇
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