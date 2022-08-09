隱眼廠7月營收不同調 望隼創新高晶碩今年次低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北9日電）軟式隱形眼鏡大廠7月營收表現兩樣情，精華及晶碩7月營收月減分別下滑8.06%、9.25%，晶碩為今年來次低；興櫃的望隼則月增41.61%，創下歷史新高，主要受惠兩岸產能同步發力。

晶碩7月營收4.58億元，月減9.25%，年增5.75%，7月營收較6月下滑主要因6月有618活動檔期加持，帶動自有品牌出貨，使比較基期較高，加上大陸市場仍未完全恢復。累計前7月營收33.6億元，年增13.54%。

精華7月營收4.31億元，月減8.06%，年減8.34%；累計前7月營收30.02億元，年減3.76%。

望隼科技7月份營收1.98億元，月增41.61%，年增50.69%，創下新高記錄；累計今年前7月合併營收9.65億元，年增19.47%，表現優於市場同業。

望隼科表示，成長動能主要受惠日本及中國地區客戶訂單雙雙成長，配合今年兩岸產能同步開出，迎向暢旺的市場需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

望隼主要銷售客戶以日系廠牌及中國內地品牌為主，銷售地區以日本及中國為主，截至目前為止，日本客戶出貨量穩定成長，望隼持續開發新客戶以擴大日本市占規模，另中國地區銷售占比在2021年已超過整體營收50%以上，今年3至5月一度受到中國部分地區封城影響，解封後的消費力道陸續復甦中。

展望下半年，望隼表示，下半年將為中國大陸客戶代工抗藍光透片產品，抗藍光產品2020年度於日本推出全球首發時，成功創造話題與銷量，貢獻望隼2021年營收及獲利成長動能，正面看待抗藍光產品在中國大陸市場上市後的市場表現，另望隼已取得台灣矽水膠產品證照，台灣預計今年底開賣矽水膠產品，大陸的矽水膠證照也已提出申請中。（編輯：張均懋）1110809