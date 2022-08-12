仁寶第2季淨利年減18% 全年筆電出貨估減2成

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（中央社記者吳家豪台北12日電）筆電代工廠仁寶今天公布第2季財報，歸屬母公司稅後淨利達新台幣20.17億元，年減18%；每股盈餘0.46元。仁寶預估今年第3季筆電出貨將季減低個位數百分比，全年出貨將年減20%。

展望下半年營運，仁寶表示，受到總體經濟需求減緩、產業去化庫存等影響，仁寶第3季筆電出貨可能季減低個位數百分比。非PC產品表現相對穩定，第3季出貨受惠季節性因素，預估出貨將季增雙位數百分比。第4季初步看來，筆電和非PC產品都會較第3季回穩。

仁寶總經理翁宗斌表示，今年面臨通貨膨脹加上俄烏戰爭，導致能源價格上漲，與往年產業景氣不同。仁寶有些客戶顧慮通路庫存過高，且記憶體、面板等零組件都在跌價，有些客戶大幅下修出貨目標。他認為今年筆電市場出貨應該會年減20%，仁寶出貨也可能下降20%。

翁宗斌指出，整個PC產業都在想辦法控制存貨，大家做法都一致，大概需要1到2季時間，才有辦法讓通路庫存回到正常水位。

仁寶今年第2季受到中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城、生產物流受阻影響，合併營收為新台幣2656.5億元，季減1%，年增2%；也因封城影響，致使相關營業費用增加，第2季合併營業淨利為19.77億元，季減30%，年減22%；營業淨利率為0.7%，季減0.3個百分點。

在業外收入穩定及匯兌收益4.88億元的貢獻下，仁寶今年第2季歸屬母公司業主淨利為20.17億元，季減6%，年減18%；每股盈餘0.46元。

仁寶今年上半年合併營收達5335.08 億元，較去年同期持平；營業淨利47.87億元，年減18%；歸屬母公司淨利41.75億元，年減18%；每股盈餘0.96元。（編輯：趙蔚蘭）1110812