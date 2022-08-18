札波羅熱核電廠遭砲擊 原能會：國內環境監測值正常

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（中央社記者曾智怡台北18日電）烏克蘭札波羅熱核電廠8月初屢屢遭受砲擊，原能會今天表示，已透過掌握當地氣象條件，預先評估事故影響範圍，模擬輻射外釋受風向影響的區域為歐洲內陸，目前國內與歐洲地區環境監測值皆正常。

札波羅熱電廠是歐洲規模最大核電廠，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，這座電廠旋即在3月4日遭俄軍占領，原能會今天透過新聞稿說明札波羅熱核電廠最新情勢。

原能會指出，札波羅熱核電廠於8月初屢屢遭受砲擊，導致廠內開關廠、混合氣體站等設施受損，影響1部機組運轉而停機；乾式貯存設施周圍也遭受波及，所幸乾式貯存護箱未受到影響，僅造成部分輻射監測感應設備損壞。

國際原子能總署（IAEA）表示，目前核電廠未有直接危險，廠內連續輻射監測值仍維持正常範圍。

不過，IAEA示警，連續戰事波及札波羅熱核電廠，已明顯破壞核電廠的7大安全基石，包括設施的完整性、安全及保安系統正常運作、免於工作人員於不當壓力下操作、外電供應正常、物流運輸正常、有效的廠內外輻射監測系統及緊急應變措施的必要通訊。

IAEA希望盡快派出專家技術團，至札波羅熱核電廠提供必要的安全協助。

另外，聯合國安理會11日召開特別會議，並由IAEA說明札波羅熱最新局勢，聯合國於會中再次呼籲，停止一切威脅核電廠安全的軍事行動，強調持續的軍事行動可能造成局勢瞬間惡化，防止核子事故的發生是國際間共同的目標，並要求應將此區域設為非戰區域。

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原能會表示，札波羅熱核電廠情勢牽動國際核能安全，各國對於現今的狀況非常關切，原能會也利用輻射大氣擴散評估模式，掌握當地氣象條件，預先評估事故影響範圍，模擬若有輻射外釋，受風向影響的區域為歐洲內陸，目前國內與歐洲地區環境監測值皆屬正常。

因應未來可能情勢，原能會已強化相關作為，全時監測國內63座環境輻射監測站輻射劑量資訊，並透過監管中心24小時運作監控，隨時掌握最新資訊。（編輯：蘇志宗）1110818