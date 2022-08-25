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8月第3團 美國會議員專機深夜抵台 26日見蔡總統
首頁 / 證券

南染有重大訊息待公布 26日起暫停交易

2022/8/25 20:07
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（中央社記者賴言曦台北25日電）台灣證券交易所今天透過新聞稿表示，南洋染整公司因有重大訊息待公布，因此上市普通股自8月26日起暫停交易，南染將於重大訊息公布後，再申請恢復交易。

根據南染最新一期年報，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、通貨膨脹及俄烏戰爭等因素，導致能源及原物料供需不平衡，且為達到政府空污環保要求，南染將能源油煤炭改為天然氣，除了需投資汰換設備外，營運成本也會大幅增加。

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為提升日後競爭力，南染表示，將加強內部管理，節約能源及降低產品不良率，並擬將桃園廠房閒置廠區重新加以規劃整理，對外出租，以增加公司額外收益。

南染也提到，子公司南岩半導體公司因部分產品產能不足，今年將會投資設備擴充產能，同時也著重於車用電子封裝測試業務並正在申請IATF16949認證，若認證通過後，公司業務將會更為多元化。（編輯：楊蘭軒）1110825

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