中油轉投資尼米克公司 培養首位台籍LNG船輪機長

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（中央社記者曾智怡台北3日電）中油今天表示，轉投資事業尼米克船舶管理公司自2011年起推動台籍LNG船員培訓計畫，今年7月拔擢畢業於國立海洋大學的船員李家駒為液化天然氣船輪機長，是首位台灣籍LNG船輪機長。

中油透過新聞稿表示，李家駒從小習慣聽海、熱愛大海，海洋大學畢業後於2011年參加首屆尼米克管理公司台籍船員培訓計畫，通過甄選後登上台達（Taitar）液化天然氣LNG船訓練及服務，期間表現優異，經過十年歷練終於成為輪機長，隨即於8月至台達3號LNG船服勤，並隨船至新加坡船廠參與定期塢修工作。

李家駒說，投入海運後，多了不少和自己對話的機會，也樂於和加入船隊的學弟妹分享操船經驗。

為確保天然氣穩定供應並擴大事業經營範圍，中油於2008年投資尼米克船東控股公司（NiMiC Ship Holding Co.）及尼米克管理公司（（NiMiC Ship Management Co. Ltd.） 各45%股份，其中控股公司由中油與日商日本郵船公司（Nippon Yusen Kaisha, NYK）及三井物產公司（Mitsui & Co., Ltd, Mitsui）合資設立，建造台達1至3號LNG船，負責承運購自卡達的長約貨氣。

管理公司則是與NYK合資成立，並設有台灣分公司，負責台達LNG船隊的操航管理、保養檢修、船員調度及培訓等事務。中油指出，在與合資夥伴NYK、Mitsui共同合作及支持下，管理公司已長期在地化經營及培育國內LNG船運人才。

中油說明，尼米克管理公司自2011年起推動台籍LNG船員培訓計畫，並與海洋大學及高雄科技大學合作，每年提供優秀在校生申請至台達LNG船的實習機會，實習生接受NYK集團海事培訓及台達LNG船實習考核後可升任為正式船員，在台達LNG船上的甲板部或輪機部累積10至12年工作經驗、並通過相關考核後，可逐步晉升為船長或輪機長。

經統計，尼米克管理公司至今已錄取24名台籍實習生，目前台達LNG船隊台籍船員及實習生共16名，首屆資深船員李家駒經拔擢為輪機長，也為國內LNG船員培育樹立新里程碑。

中油強調，未來仍將攜手尼米克管理公司持續推動台籍LNG船員培訓計畫，招募優秀畢業生、並予以培訓，以充實國內LNG船運人才。（編輯：郭無患）1110903