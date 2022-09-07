六角茶飲品牌帛琉展店 今年全球拚增200店

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）六角國際看好全球疫後島嶼旅遊觀光需求，旗下手搖茶飲品牌「Chatime日出茶太」帛琉首店於5日開幕，珍珠奶茶銷售占比逾5成；日出茶太今年以來在全球已新增超過150家，將力拚全年淨增200家。

六角發布新聞稿指出，帛琉店是與帛琉總統家族Surangel & Sons Co.集團合作，進駐位於市區的大型Surangel Supercenter Airai超級市場，開幕首日營業額達新台幣5萬5000元，總杯數525杯，客群以學生年輕群族為主，預期每月單店營收可達新台幣百萬元以上，未來規劃將在帛琉第一大城柯羅（Koror）開設二店，搶攻旅遊市場商機。

六角國際董事長王耀輝說，2021年初與帛琉總統家族合作，因隨後碰上全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，歷經一年多的時間，首店於9月開幕，並創下銷售佳績。日出茶太無論走到世界哪個角落，珍珠奶茶始終是最受歡迎品項，在帛琉開幕日銷售也達到5成以上占比。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

六角自今年初積極展開海外品牌擴張業務，已逐漸展現效益，其中日出茶太今年新開發市場以歐洲為主，包含瑞士、瑞典、芬蘭、愛爾蘭等國家，其他還有東帝汶、保加利亞、埃及、尼泊爾、伊拉克、民主剛果、沙烏地阿拉伯等新興地區，新拓展市場均達到預期效益。

六角今天公告8月合併營收新台幣4.06億元，年增26.66%，創近20個月來單月新高。日出茶太全球展店速度持續增強，今年以來已新增超過150家，下半年可保持快速展店動能，力拚全年淨增200家目標；在營運動能多箭齊發下，六角下半年營運可望優於上半年。（編輯：張均懋）1110907