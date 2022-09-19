群益投信高股息ETF採季配息 每年2次換股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北19日電）高股息ETF熱度不減，群益投信今天推出群益台灣精選高息ETF基金，預定10月4日展開募集，採取季配息，每年2次換股，選出具備獲利及配息力的30檔個股。

國人一向愛以ETF存股，根據投信投顧公會統計至8月底資料顯示，台股ETF的規模攀升至新台幣7743.16億元新高，受益人數38萬39992人同為史上新高。

其中最受存股族青睞的台股高股息ETF，也從去年的7檔增加至今達9檔，規模也從去年底的1848.75億元，至8月底增加為3003.09億元，顯示高股息ETF人氣暢旺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

群益投信表示，台灣精選高息ETF基金主要追蹤指數是 台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數（台灣精選高息指數」，不只關注大市值及流動性佳的龍頭標的，將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高股息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成存股工具。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，成分股篩選參考最新股利公告，而非歷史或預估高息，再進一步結合收益平準金制度，5月20日全數台股上市櫃企業宣告股利後，會在5月底將已配息的個股排除，符合條件的高息股納入ETF中，進行持股調整。（編輯：張良知）1110919