遠銀：美升息猛新台幣料續貶 外資應會維持匯出

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（中央社記者張璦、謝方娪台北21日電）本週進入超級央行週，遠東商銀總經理周添財今天表示，台灣央行隨美國升息是必然，但美國升息猛烈、台灣升息並沒有那麼凶猛，新台幣應還是會呈現貶值，外資應該也會持續呈現匯出。

金管會主委黃天牧今天與國發會主委龔明鑫、財政部國庫署署長蕭家旗等人，前往遠東商銀位於台北市承德路4段的雙語示範分行視察推動成果；遠東商銀董事長侯金英、總經理周添財接待。

美國聯準會（Fed）預計於台北時間22日凌晨公布最新利率決策，周添財接受媒體聯訪表示，全球現在都在升息競賽，台灣央行應會跟隨美國升息、多少升一點，升息是必然。

美國央行今年將基準的聯邦基金利率，從3月時的接近0%，一路升到7月時的2.25%至2.5%

周添財指出，升息對銀行有益，但以新台幣升息而言，對銀行好處並不多，因存款跟著升息，但台幣資金非常鬆，對客戶放款利率不會完全反映；不過美國升息，外幣放款受益，升息將挹注銀行營收表現。

近期新台幣匯率再度跌破31元，周添財說，美國升息猛烈、台灣升息並沒有那麼凶猛，新台幣應還是會呈現貶值，外資應該也會持續呈現匯出。

針對今天的視察，遠東商銀表示，台北承德分行為遠東商銀第5家雙語示範分行，鄰近捷運劍潭站，連接圓山飯店、士林夜市、台北美術館及台北表演藝術中心，立於觀光軸線，且為大士林區生活圈的入口。

遠東商銀指出，外國人從台北承德分行外牆布滿多國語言歡迎詞圖貼，自在走入分行即可感受到友善歡迎的金融服務氛圍，入內後更可從各項設施、服務、說明書、自動化服務區的英語標誌，以及透過英語與一線服務櫃檯人員輕鬆進行交流，無障礙取得在地金融服務。

至於外籍人士所需金融服務，遠東商銀表示，根據雙語示範分行開辦以來的業務統計，以辦理存款最多，約占24%，其次為換匯及匯款占22%、轉帳占20%。

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視察過程中，外籍人士模擬臨櫃洽辦外匯業務，行員以流利英語，從引導、說明到完成客戶服務，全程順暢；周添財表示，擁有雙文化經營團隊的遠東商銀有感於全球化成為世界經濟的關鍵現象，金融及資訊流通的藩籬逐漸消失，因而對政府推動2030雙語國家政策十分認同，並積極回應金管會鼓勵建置「雙語分行」的時代使命感。

周添財說，遠東商銀3年來從行員的完整外語培訓到分行服務標誌規劃，全方位建構友善外籍人士的雙語分行環境，行內同時設置支援48國語言的雙向翻譯設備，以接待並服務來自非英語系國家的外籍移工及新住民。（編輯：楊凱翔）1110921