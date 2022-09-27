更多編輯台推薦新聞：
木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮
生活

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮

國衛院研發癌症免疫治療新藥 促巨噬細胞吞噬腫瘤
生活

國衛院研發癌症免疫治療新藥 促巨噬細胞吞噬腫瘤

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
長榮國際董事長鄭深池辭職 新任人選另行公布
首頁 / 產經

遠傳加速器扶植新創 井琪：潛在產值破7000萬

2022/9/27 11:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）遠傳電信於去年底成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，遠傳總經理井琪今天表示，發展成果豐碩，達成共計12個企業共創指標型案例，加上53個洽談中合作案，潛在產值突破新台幣7000萬元。

元宇宙浪潮逐步席捲全球，面對新時代科技大勢，遠傳於去年底成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，今天舉辦第一期Demo Day秀實績。

井琪出席記者會時表示，「5G元宇宙加速器」第一期攜手新創打造元宇宙生態圈，同步在ESG、智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域斬獲好成績，達成共計12個企業共創指標型案例，加上53個洽談中合作案，潛在產值突破新台幣7000萬元，助力20家新創公司開拓成長商機，遠傳並宣布啟動第二期加速器。

遠傳指出，加速器期間除了積極穿針引線、導入商業資源，規劃超過150場與政府、企業及教育領袖的媒合會談，並舉辦超過73場創投媒合活動；更安排超過10家新創與遠傳進行策略投資評估、公司治理健檢。

遠傳也匯集內部資源，舉辦超過250場深度輔導，由井琪及資訊長胡德民親自擔任指導顧問，各自與新創負責團隊一對一的對談，共舉行47場新創門診，總投入人力逾2500人次。

數位部數位產業署署長呂正華表示，數位部的核心理念是「全民數位韌性」，網路是國家數位競爭力的根基，元宇宙更是數位部當前重視的議題，也是台灣產業的大好機會。

他指出，遠傳讓台灣的5G元宇宙生態圈加速開花結果，其中投入的心血值得肯定；數位部作為產業界和主管機關的「轉譯」溝通橋梁，未來也將持續加速各產業共榮發展，實現智慧國家願景。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

遠傳說明，「5G元宇宙加速器」第一期12個指標合作案，橫跨元宇宙、ESG、智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域等產業。當中最吸睛的包含遠傳和杰悉科技共同打造的FET Metaverse虛擬電信門市，用戶可藉由客製化的Avatar（虛擬化身）優遊在遠傳元宇宙電信門市辦理門號、加值服務、玩遊戲，享受新穎的沉浸體驗。

遠傳與杰悉科技更攜手共創「Digital Twin（數位分身）智慧監控系統」，打造智慧港埠、智慧微型電網，大幅提升管理成效，達成節能減碳效益。（編輯：張良知）1110927

井琪
iPhone 14新機銷售 遠傳：年底前上看20萬支 iPhone 14開賣 遠傳排隊頭香獲逾2.3萬元贈品
胡德民
遠傳攜手Neo4j 大數據平台技術引進圖形資料庫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族