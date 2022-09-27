遠傳加速器扶植新創 井琪：潛在產值破7000萬

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（中央社記者江明晏台北27日電）遠傳電信於去年底成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，遠傳總經理井琪今天表示，發展成果豐碩，達成共計12個企業共創指標型案例，加上53個洽談中合作案，潛在產值突破新台幣7000萬元。

元宇宙浪潮逐步席捲全球，面對新時代科技大勢，遠傳於去年底成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，今天舉辦第一期Demo Day秀實績。

井琪出席記者會時表示，「5G元宇宙加速器」第一期攜手新創打造元宇宙生態圈，同步在ESG、智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域斬獲好成績，達成共計12個企業共創指標型案例，加上53個洽談中合作案，潛在產值突破新台幣7000萬元，助力20家新創公司開拓成長商機，遠傳並宣布啟動第二期加速器。

遠傳指出，加速器期間除了積極穿針引線、導入商業資源，規劃超過150場與政府、企業及教育領袖的媒合會談，並舉辦超過73場創投媒合活動；更安排超過10家新創與遠傳進行策略投資評估、公司治理健檢。

遠傳也匯集內部資源，舉辦超過250場深度輔導，由井琪及資訊長胡德民親自擔任指導顧問，各自與新創負責團隊一對一的對談，共舉行47場新創門診，總投入人力逾2500人次。

數位部數位產業署署長呂正華表示，數位部的核心理念是「全民數位韌性」，網路是國家數位競爭力的根基，元宇宙更是數位部當前重視的議題，也是台灣產業的大好機會。

他指出，遠傳讓台灣的5G元宇宙生態圈加速開花結果，其中投入的心血值得肯定；數位部作為產業界和主管機關的「轉譯」溝通橋梁，未來也將持續加速各產業共榮發展，實現智慧國家願景。

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遠傳說明，「5G元宇宙加速器」第一期12個指標合作案，橫跨元宇宙、ESG、智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域等產業。當中最吸睛的包含遠傳和杰悉科技共同打造的FET Metaverse虛擬電信門市，用戶可藉由客製化的Avatar（虛擬化身）優遊在遠傳元宇宙電信門市辦理門號、加值服務、玩遊戲，享受新穎的沉浸體驗。

遠傳與杰悉科技更攜手共創「Digital Twin（數位分身）智慧監控系統」，打造智慧港埠、智慧微型電網，大幅提升管理成效，達成節能減碳效益。（編輯：張良知）1110927