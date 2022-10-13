防瑞信風暴 金管會：逾7成銀行停售相關商品

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（中央社記者謝方娪台北13日電）為防外商瑞信集團財務危機衍生風暴，金管會今天表示，逾7成銀行已停售瑞信相關商品，極少數仍在銷售的銀行採取不主動推介策略，且銷售對象僅限專業投資人。

瑞信財務危機成近期市場熱議焦點，金管會銀行局今天在例行記者會公布銀行銷售瑞信商品調查情形。

金管會銀行局副局長童政彰表示，金管會向銷售瑞信商品數量相對多的銀行了解，目前銀行銷售的瑞信商品，主要是透過特定金錢信託銷售海外債及結構型商品，銷售對象包含專業投資人及一般投資人，其中又以一般投資人居多。

童政彰說，銀行有進行2大銷售管制，第一，銷售集中度控管，多數銀行均設定銷售單一發行機構商品以20%為上限；第二，建立內部預警機制，例如針對發行機構CDS（信用違約互換）及信評變化，進行相關預警措施。

童政彰指出，現階段有7成以上銀行已停售瑞信相關商品，極少數仍在銷售的銀行採取不主動推介，若有客戶詢問，銀行限制銷售對象僅限於專業投資人。

童政彰坦言，的確有些客戶看到近期訊息，表達想進行贖回，銀行都有提供贖回報價，目前銀行都表示流動性正常，不過客戶因期中贖回會產生相關虧損，銀行會個案洽談提供相關補償，例如匯率優惠或手續費減免等。

童政彰表示，觀察整體客訴情形，目前相關客訴非常零星，大概都是詢問居多。（編輯：張均懋）1111013