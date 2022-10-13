經濟衰退疑慮升溫 台灣金融風險指數創3個月新高

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（中央社記者謝方娪台北13日電）經濟衰退疑慮升溫，國際主要股市大逃殺，台股恐慌指數（VIX）及海外市場風險雙雙走高，台灣金融研訓院今天公布9月台灣金融風險指數轉走高至97.9分，創3個月新高。

為對抗通膨，9月美國聯準會（Fed）再次升息3碼（1碼為0.25個百分點），市場預估美國11月升息力道仍強，對未來經濟衰退悲觀情緒升溫，國際主要股市大幅震盪走跌。

台灣金融研訓院金融研究所今天發布台灣金融風險指數報告，因台股恐慌指數遽增至2021年3月以來新高，海外市場風險同樣創2020年5月以來新高，推升9月台灣金融風險指數走高至97.9分。

觀察民眾關心的3大市場風險變化，房市方面，金研院觀察，9月住宅租金成長幅度較8月趨緩，商辦市場交易略顯降溫，9月房市風險變動不大，整體風險持穩。

股市方面，因美國升息導致美股重挫，台股大盤隨之下挫，9月台股本益比跌破雙位數、初估僅9.7倍，台股收益率則上升至接近9%水準。

同時，金研院指出，因台股震盪下挫，恐慌指數大幅上揚至2021年3月以來新高，波動風險遽增。

海外市場方面，歐洲信用違約交換指數（CDS）大幅上揚至歐債危機結束以後新高，美國CDS同樣來到2020年5月以來新高，顯示海外信用風險升溫。

在股債動盪加劇時機，金研院觀察，國內投資人海外高收債基金投資比重持續下滑，高收債投資對一般債券投資比重下滑至不到6倍，創2009年7月以來新低。

金研院認為，2020年第1季疫情爆發初期，當時金融風險短期內有大幅升高跡象，目前資產價格短期波動程度及海外市場風險雖然升溫，但金融體系系統性風險低於2020年第1季，目前整體評估，台灣金融風險情勢仍處於相對穩定區間。（編輯：張均懋）1111013