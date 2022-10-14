美股收高 法人：台股有望同步反彈

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（中央社記者張建中台北14日電）美股震盪收高，道瓊工業指數大漲827.87點，那斯達克指數勁揚232.05點。法人預期，台股可望隨著同步止跌反彈。

美國最新通膨數據令人失望，美股開盤下挫，不過隨後指數翻揚收高。道瓊工業指數上揚827.87點，漲幅2.83%；標準普爾指數上漲92.88點，漲幅2.6%；那斯達克指數上漲232.05點，漲幅2.23%；費城半導體指數揚升64.64點，漲幅2.94%。

國內外產業訊息方面，台積電第3季毛利率突破60%，表現優於預期，歸屬母公司淨利2808.7億元，再創新高，每股純益10.83元。台積電預估第4季營收將略增0.4%，並將資本支出調降至360億美元，降幅約1成。

大立光受惠匯兌收益，第3季單季每股賺進61.01元，創12季來新高。10月與11月的客戶動能將與9月相當，虛擬實鏡（VR）今年會開始出貨；明年導入潛望式鏡頭，新廠擴產計畫及進度不變。

晶圓代工廠力積電預期，第4季業績恐將持續滑落，因應當前市場變動，今年資本支出將自原訂的15億美元，大舉調降至8.5億美元，降幅達43%。

法人表示，美股近期走向牽動台股表現，隨著美股大漲，台股可望同步止跌反彈，不過後續仍應持續留意匯率與美國公債殖利率動向。（編輯：潘羿菁）1111014