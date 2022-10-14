調查：年輕人金融風險抵抗力退步 逾4成近金融文盲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北14日電）台灣金融研訓院今天公布2022年台灣金融生活調查，走過疫情，台灣人平均金融風險抵抗力逆勢走升，優於英、美等國表現，不過20至29歲年輕族群金融風險抵抗力下降，且有逾4成趨近金融文盲。

台灣金融研訓院2020年首次進行台灣金融生活調查，睽違2年，金研院今年4至6月再度進行調查，雖受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考驗，但台灣人平均金融風險抵抗力由2.77分微幅上升至2.88分，逆勢走揚。

金研院傳播出版中心所長傅清源表示，相較疫情後英國低金融風險抵抗力人口暴增、美國民眾緊急籌款能力明顯下降，台灣整體展現相對韌性；不過調查也發現，不同族群及世代呈兩極化發展，「本來好的更好了，原本弱的更弱」。

金研院調查有3個重要發現，第一，疫情提高民眾財務危機意識，和2020年調查相比，儲蓄超過6個月收入者比例增加7個百分點。

不過，台灣人儲蓄情形顯著兩極化，觀察儲蓄超過6個月收入者和完全沒有任何儲蓄者，存超多和存不夠的比例合計超過6成。

其次，台灣人整體支應生活能力改善，認為應付生活必要支出非常容易的比例，從12.2%大幅上升至27.3%。另一方面，相比2020年調查時有19.5%表示無法在1週內籌到新台幣10萬元，此次略下降至18.8%。

第三，相比2020年調查，今年台灣人平均金融風險抵抗力上升，但細究各年齡層，20至29歲年輕族群是唯一呈現退步的世代，且有高達43.6%屬於金融素養極低族群，意即有逾4成年輕人接近金融文盲狀態。

傅清源指出，年輕世代金融素養下滑，是年輕人金融風險抵抗力呈現退步的主因，根據金研院深度訪談，年輕世代有5大金融生活盲點。

第一，因收入不高，總是優先考慮投資，沒有預備任何緊急儲蓄；第二，年輕世代時常覺得收入不足，不過有部分是因收入高、但支出也多，導致很難累積儲蓄。

第三，經常使用信用卡分期付款，創造手邊有現金的假象；第四，很高比例受訪的年輕人形容自己是月光族；第五，若遇到財務困難，年輕世代會認為無法支付時找家人墊付就好。

2022年台灣金融生活調查透過電訪進行，抽樣對象為20歲以上民眾，樣本數共3000人，是依全台各縣市人口數分布情形進行抽樣。（編輯：楊蘭軒）1111014