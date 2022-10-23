嘉新水泥第3代王立心被當咖啡小妹不尷尬 立志成女性職場典範【專訪】

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嘉泥總經理王立心說，讓年輕女性能在職場上看到各式各樣成功的女性，就能從中選擇適合的典範，去追求任何自己想做的事。中央社記者張皓安攝 111年10月23日

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（中央社記者賴言曦台北23日電）身為嘉新水泥第3代的王立心，今年7月接任總經理，成為水泥業中首位、也是唯一的女性總經理。王立心說，她希望能讓外界看到，「在這麼傳統的行業，女生一樣可以做得很好」。

王立心的外公是嘉新創辦人張敏鈺，舅舅是台泥集團董事長張安平。2013年，王立心和接任嘉泥董事長的表哥張剛綸爭取家族長輩支持後，開始轉型投入服務業，陸續開設「人之初」產後護理之家、日本沖繩Hotel Collective飯店，並規劃與洲際酒店集團聯手打造豐崎海景度假酒店。

雖然擁有顯赫的家庭背景，但王立心剛走進採訪地點，就拿起水壺為在場的人員倒茶，招呼大家一起坐下。在專訪開始前，熱愛戶外運動的王立心聊到近兩年國內掀起的登山熱潮，直言自己也很憧憬台灣的百岳。

●當水遇上泥 王立心打破性別框架用實力證明自己

但當話題回到水泥及轉型事業上時，王立心認真說道，「我希望讓外界看到我是如何贏得這個位置」。

王立心坦言，「我很幸運有這個家庭背景，讓我能坐上這個職位」，但正因如此，她更有責任把工作做好，讓外界可以看到，「在這麼傳統的行業，女生一樣可以做得很好」。

談到過去在水泥業曾遭遇性別刻板印象的例子，王立心說，全球的水泥行業多是百年老牌企業，她曾在一次參加水泥大會時，因為與會者都是年長男性，身為年輕女性的她被誤認為是秘書，被要求幫忙倒咖啡，當時她也不否認或反駁，咖啡照倒。

「直到坐上會議桌他們才發現，原來我的位置這麼靠中間（意指身分相對重要）」，王立心說，結果她什麼都不用做，就讓對方記得，以後不能看到女性與會就假設是秘書的刻板印象。

嘉泥總經理王立心坦言，「很幸運有這個家庭背景，讓我能坐上這個職位」，因此她更有責任把工作做好，讓外界可以看到，在這麼傳統的行業中，女生一樣可以做得很好。中央社記者張皓安攝 111年10月23日

●王立心盼成為女性職場典範 打造嘉新多元環境

除了要證明女性也能在傳統產業出頭天，王立心也立志成為年輕女性的職場典範。「典範很重要」，王立心認為，讓年輕女性能在職場上看到各式各樣成功的女性，她們就能從中選擇適合的典範，去追求任何自己想做的事。

至於她以誰為典範，王立心坦言，自己沒有以誰為榜樣，如果真的要說，「我的父母各自是不同領域的典範」，在職場上因為跟爸爸一起工作的時間長，所以會參考爸爸的工作模式；在家裡，媽媽則是她的典範。

談到母親，王立心說，媽媽出自家教嚴格的家庭，但對她卻很開放，沒有門禁、沒有限制，更不要求她要有女生該有的樣子，「把我當兒子養」，從小自由發展，讓她從不覺得身為女性，會有哪些做不到的事。

正因為成長環境自由，王立心也想把開放包容的態度帶進嘉新。王立心說，嘉新的員工教育訓練包含性別等多元議題，由於公司員工年齡層跨二個世代、落差很大，她期盼員工不一定人人都要接受或擁抱多元，但知道世界上有很多「不一樣」很重要，「我希望在很傳統的公司裡，帶起多元文化的意識」。

●是總經理也是3寶媽 王立心在意品德勝過學業

除了身為嘉新總經理，王立心也是3個就讀小學、中學男孩的母親，「所以我週末不應酬，在家陪小孩玩桌遊」。

談到工作跟家庭怎麼平衡，王立心坦言「無法平衡」，但儘管睡覺時間不多，一定會跟小孩吃早餐、送他們上學，晚上有時間也會跟小孩相處。

如果遇到她要出差，「小孩就要自己獨立」；寒暑假她也不操心，就讓他們自己安排。王立心談起媽媽經，沒有擔心，反而很酷。她認為，功課是小孩的事，她不會特別要求，只要達到她的標準就可以；她唯獨重視小孩不能說謊，「我要求的是品德部分」。

●跳脫舒適圈 王立心：挫折是寶貴的經驗

對教育很有想法的王立心認為，台灣的教育要求大家很早就要決定未來志向，但現在大環境充滿變動，她認為反而要接觸越多不同的東西越好，除了要有豐富的閱歷，也要有很多失敗的經驗。

王立心曾經跟著董事長張剛綸一起到嘉新位於中國的水泥廠實習打滾，她認為，要「跳脫舒適圈，做一些不熟悉的事情」，挫折失敗是寶貴的經驗，練習如何從失敗走出來，越多次失敗，就會有越多信心，也會更加了解自己。

王立心說，她也在訓練公司主管「接受建議」的能力，並時常要求員工告訴自己，她還有哪裡需要改進，「如果總經理可以做到，相信就能影響整個辦公室」。

不過這條嘗試讓嘉新集團上下關係扁平化的道路，王立心坦言還在努力中，「文化也是一個阻力」，但她想創造一個員工敢勇於表達意見的環境，「讓人才可以發揮」，使辯論成為創新的能量。（編輯：張良知）1111023