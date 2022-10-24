聯電發放限制員工新股 洪嘉聰等人獲配股票市值破億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹24日電）聯電9月發放第一批限制員工權利新股，董事長洪嘉聰及兩名共同總經理簡山傑、王石3人皆分別獲得3300張股票，以9月均價38.98元計，市值達新台幣1.28億元。

據公開資訊觀測站資料顯示，洪嘉聰、簡山傑及王石9月持股皆增加3300張，執行副總經理徐明志持股增加2145張，資深副總經理張士昌增加1650張，副總經理賴明哲、沈英勝、許興仁、陳進雙、吳宗賢等人分別增加1089張。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聯電表示，多名內部人9月持股增加，主要是109年度決議發行23.32萬張限制員工權利新股，第1批股票於今年9月發放。依聯電9月均價38.98元計算，洪嘉聰、簡山傑及王石分得的限制員工權利新股市值達1.28億元。

依聯電限制員工權利新股發行辦法，員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當天仍在職，且未曾違反勞動契約等情事，並達成個人績效評核指標與公司營運目標，屆滿2年既得比例為33%，屆滿3年可得33%，屆滿4年可得34%。（編輯：潘羿菁）1111024