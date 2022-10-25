康舒攜手工研院經濟部 搶攻電動車商機

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）康舒科技旗下康捷電動動力今天宣布，與經濟部、工研院、富田電機及達信綠能等合作，期望以台灣最雄厚的車電與半導體供應鏈實力，加速前瞻技術及產品開發，共同促進全球汽車100%電動化的目標。

為擴大全球汽車電動化市場占有率，並取得領先優勢，康舒投資新台幣8億元，成立全資子公司康捷電動動力，拓展電動動力事業版圖。

康舒今天宣布，與經濟部、工研院、富田電機以及達信綠能等產官研合作，在經濟部技術處處長邱求慧、工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁，以及康舒董事長許介立等人共同見證下，完成簽約儀式。

康舒表示，全球為加速達成減碳目標，各國政府與各大車廠均加速推動車輛電氣化，預計2037年電動車銷量將超越燃油車，電動車動力系統市場規模將高達6850億美元。為掌握下世代關鍵技術取得中長期競爭力，經濟部提出「智慧電動車輛關鍵零組件自主開發研發補助計畫」。

為達成此目標，康舒科技與富田電機、達信綠能等聯手，推出「下世代EV整合型動力系統技術開發計畫」，並獲得經濟部支持，為台灣EV動力系統產業鏈自主技術開發奠定重要基礎。

康舒指出，計畫包含先進馬達設計及製程、高壓高頻馬達驅動器、化合物半導體功率模組（SiC）自主開發技術等軟硬體研發及系統整合，其中化合物半導體及高電壓應用為康捷電動動力重點研發項目之一。

許介立認為，此次產官研跨領域合作，如同在台灣這塊土地灑下種子。電動車是康舒未來事業版圖很重要的一環，未來將與合作夥伴共同提供國際領先，具備高效率、高度整合型態以及成本競爭力的汽車電動化產品，打進國際電動車市場，加速全球實現淨零碳排目標。（編輯：楊蘭軒）1111025