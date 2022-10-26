聯電第3季獲利創高270億元 第4季產能利用率估90%

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（中央社記者張建中新竹25日電）聯電第3季歸屬母公司淨利約新台幣270億元，續創新高，每股純益2.19元。聯電預期，第4季因市場需求疲軟影響，產能利用率恐將降至90%，晶圓出貨量將減少10%。

聯電下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。受惠特定無線通訊產品穩定需求，車用晶片業務成長，減緩消費需求疲軟影響，第3季整體產能利用率維持滿載熱況。

聯電第3季營收753.9億元，創新高，季增4.6%，毛利率47.3%，較第2季揚升0.8個百分點，歸屬母公司淨利約270億元，同創新高，季增26.6%，每股純益2.19元。

聯電累計前3季營收2108.7億元，較去年同期增加37%，毛利率45.8%，較去年同期揚升14個百分點，歸屬母公司淨利681.31億元，年增71%，每股純益5.54元。

展望第4季，聯電共同總經理王石表示，受通貨膨脹和俄烏戰爭影響，預期第4季會面臨需求疲軟的逆風。聯電無法避免受到半導體業庫存調整影響，會與客戶密切合作，以因應當前市場情況。

王石預期，第4季產能利用率恐將降至90%，晶圓出貨量將減少約10%，產品平均售價持平，毛利率將約41%至43%。

王石指出，第4季車用市場需求依然穩定，電腦及智慧手機市場持續去化庫存，12吋需求相對8吋健康。至於22奈米及28奈米製程，影像訊號處理器（ISP）及有機發光二極體（OLED）驅動IC需求將持續增加。

聯電今年資本支出將自原先規劃的36億美元，降至30億美元，降幅約16.7%。王石說，因應客戶長期需求，台南及新加坡的產能布建將持續進行，其中南科晶圓12廠P6廠與客戶簽訂的長約目前並無明顯變化。

王石表示，受高通膨等因素影響，2023年晶圓代工業產值可能下滑，聯電因目前能見度低，明年營運表現如何仍難以預估，有待進一步觀察。

至於美國擴大對中國出口管制，王石說，美國新禁令對聯電營運衝擊應有限，因為管制方面並非聯電主攻市場，未來將持續關注美國管制措施。（編輯：黃國倫）1111026